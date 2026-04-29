Supportrarna stämmer Fifa för dyra biljetter

Football Supporters Europe (FSE) tillsammans med konsumentorganisationen Euroconsumers stämmer Fifa inför Europa-kommissionen för de ”orimligt höga biljettpriserna" till årets VM-final i fotboll. FSE menar att Fifa missbrukat sin monopolställning till att ”införa obegripliga och orättvisa köpvillkor och processer för europeiska fans inför VM 2026”. – Fifa har monopol på biljettförsäljningen till VM och använder makten…