Valkonferens samlade vänstern

I helgen anordnade gräsrotsorganisationen Folkets röst en valkonferens på Hägerstensåsens medborgarhus i Stockholm inför valet den 13 september. Bakgrunden till konferensen är de rödgröna partiernas närmande till högern och ett politiskt landskap där tydliga skiljelinjer har suddats ut. – Ungefär 200 deltagare och cirka 30 organisationer samlades för strategiska samtal och för att bygga allianser…