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Val 2026
Valkonferens samlade vänstern
– De som man förut mer eller mindre åtminstone hade lite tillit till har tappat det förtroendet hos folk eftersom de beter sig precis som alla andra, säger Jacco från hiphopgruppen Labyrint.
Panelsamtalet med politiska partier under konferensen. Från vänster: Krister Holm (K), Leia Nordin (F!), Cynthia Gomez (Solidaritet), Lorena Delgado Varas (FV). Fotograf: Max Popovski/Proletären
Publicerad 27 augusti 2026 kl 12.29
I helgen anordnade gräsrotsorganisationen Folkets röst en valkonferens på Hägerstensåsens medborgarhus i Stockholm inför valet den 13 september. Bakgrunden till konferensen är de rödgröna partiernas närmande till högern och ett politiskt landskap där tydliga skiljelinjer har suddats ut. – Ungefär 200 deltagare och cirka 30 organisationer samlades för strategiska samtal och för att bygga allianser…
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