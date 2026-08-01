Varmare klimat kan innebära kyla i Sverige

Ny forskning antyder att havsströmmarna inom Amoc-systemet (Atlantic Meridional Overturning Circulation) försvagas hastigare än förväntat och konsekvenserna kan bli ödesdigra. En varning som bland annat klimatforskarna Johan Rockström och Wendy Broadgate uppmärksammat i ett debattinlägg i SvD. Amoc är ett stort system av havsströmmar i Atlanten, däribland Golfströmmen, som flyttar värme från tropikerna norrut mot Arktis. Det…