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Varmare klimat kan innebära kyla i Sverige
Konsekvenserna för Sverige skulle bli mycket stora om Amoc-systemet försvagades hastigt.
Publicerad 27 augusti 2026 kl 09.58
Ny forskning antyder att havsströmmarna inom Amoc-systemet (Atlantic Meridional Overturning Circulation) försvagas hastigare än förväntat och konsekvenserna kan bli ödesdigra. En varning som bland annat klimatforskarna Johan Rockström och Wendy Broadgate uppmärksammat i ett debattinlägg i SvD. Amoc är ett stort system av havsströmmar i Atlanten, däribland Golfströmmen, som flyttar värme från tropikerna norrut mot Arktis. Det…
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