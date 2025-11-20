Ny RF-rapport ifrågasätter gamla sanningar

Barn som är födda tidigt på året har en fördel i de största svenska lagidrotterna, fotboll, innebandy, ishockey, basket och handboll, jämfört med barn som är födda sent under året. En fördel i mognad, erfarenhet och självförtroende som hänger med långt upp i ung vuxen ålder: flickor födda sent på året har i genomsnitt 17 procents lägre deltagande än de som är födda tidigt. För pojkar är skillnaden 13 procent.

En färsk rapport från Riksidrottsförbundet (RF) bekräftar den gamla sanning som svensk idrott arbetat efter länge. Samtidigt som den ifrågasätter samma modell.

För rapporten visar också att i övriga idrotter, utanför ”de stora fem”, är förhållandet det rakt motsatta: här är det en nackdel att vara född i januari-mars (lägst idrottsligt deltagande) medan barn födda juli till december idrottar mer.

Något helt nytt som kräver nya tag av idrottsrörelsen.

– Analysen visar hur viktigt det är att vi lyckas möta varje barn och ungdom där de befinner sig. Det ställer högre krav på tränarens kompetens och är mer resurskrävande, men våra idrottsmiljöer och utvecklingsmodeller behöver kunna möta den här bredden av behov, säger Malin Träff, RF:s talesperson barn- och ungdomsidrott.